Niet eerste ongeval in Moerbeke: "Snelheidsbeperking komt volgende overleg op agenda"

De chauffeur die onder invloed was van drugs, heeft intussen het ziekenhuis verlaten. Hij is meteen voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hij werd aangehouden en verschijnt vrijdag voor de raadkamer. Het is trouwens niet de eerste keer dat er een ongeval gebeurt op de Edingseweg. Over de jaren heen zijn er al meerdere verkeersslachtoffers gevallen. Ze willen daar al eventjes trajectcontrole installeren, maar dat is voorlopig nog altijd niet gebeurd. De buurt vindt dat er dringend iets moet veranderen.