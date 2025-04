Zo'n 6.000 wandelaars trokken vandaag door Geraardsbergen voor 'Vlaanderen Wandelt'. Met dit evenement wil Wandelsport Vlaanderen zoveel mogelijk Vlamingen massaal aan het wandelen krijgen. Speciaal voor Vlaanderen Wandelt werden enkele unieke domeinen in de Oudenbergstad opengezet voor de wandelaars. De organisatie was in handen van de lokale wandelclub 'De Padstappers'.