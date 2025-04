Onrustwekkende verdwijning in Guadeloupe, Gert De Spiegeleer uit Lierde al sinds woensdag vermist na snorkeltocht

Dramatisch nieuws voor een gezin dat vlakbij Geraardsbergen woont. Gert de Spiegeleer, een inwoner van Sint-Maria-Lierde is al een paar dagen vermist, nadat hij ging snorkelen op het Franse eiland Guadeloupe. De Spiegeleer is schooldirecteur in Ronse, en was met zijn gezin in Guadeloupe op vakantie. Maar woensdag keerde hij niet meer terug van het snorkelen. Een grootschalige zoekactie leverde voorlopig niets op. De vermiste man heeft drie zonen, zij gaan naar school in het Atheneum van Geraardsbergen. Ook zijn vrouw geeft daar les. Het gezin is intussen terug thuis. Ze wachten op de resultaten van het onderzoek en de verdere zoekacties en koesteren nog een laatste sprankeltje hoop om de papa van het gezin nog levend terug te vinden.