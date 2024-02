Reconstructie moord op advocate Claudia Van Der Stichelen van start

In Sint-Lievens-Houtem is de wedersamenstelling van start gegaan van de moord op advocate Claudia Van Der Stichelen. Op 28 oktober 2023 werd de advocate van 58 jaar doodgeschoten aan haar kantoor. Haar 22-jarige zoon, die ook in de woning aanwezig was, werd eveneens geraakt door enkele kogels, maar overleefde. Intussen werd er een robotfoto en een opsporingsbericht verspreid van een mogelijke verdachte. Voorlopig lijkt het erop dat dat nog niet veel heeft opgeleverd voor het onderzoek. Bij de reconstructie zal dus geen verdachte aanwezig zijn. Dat is redelijk uitzonderlijk. Tijdens de wedersamenstelling krijgen de getuigen de kans om op de plaats van de feiten te overlopen wat ze gezien hebben. Dat gebeurt onder leiding van de onderzoeksrechter en in aanwezigheid van het parket, de speurders en de deskundigen. De verklaringen van de getuigen worden dan vergeleken met de resultaten van het onderzoek. Om de wedersamenstelling rustig te laten verlopen, zal de politie een perimeter instellen rond de plaats van de feiten. Gedurende de reconstructie zal het niet mogelijk zijn om de zone te betreden. Er wordt een omleiding voorzien.