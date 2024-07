Rampjaar voor Wase lavendeloogst: na 8 regenmaanden overleeft amper 1 op de 3 plantjes

De overvloedige regenval van de afgelopen maanden blijft voor problemen zorgen bij de boeren. Zo ziet een lavendelboer uit Meerdonk meer dan 70% van zijn oogst in rook opgaan. De kwaliteit van de lavendel is minder dan andere jaren. En ook de financiële schade is enorm groot. De boer startte drie jaar geleden met zijn lavendelvelden in onze streek. En ondanks deze, tot nu toe tegenvallende zomer, blijft hij wel geloven in de toekomst ervan.