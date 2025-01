Dronken chauffeur eindigt met wagen tegen apotheek in Meerdonk

In Meerdonk bij Sint-Gillis-Waas is vrijdagnacht dan weer een auto terechtgekomen tegen de gevel van een apotheek. Om een onbekende reden week de bestuurder plots af van de rijbaan. De auto ramde twee ijzeren paaltjes en de inkomdeur van een apotheek. De bestuurder verdween na het ongeval, maar daagde niet veel later terug op in het gezelschap van enkele vrienden. De 48-chauffeur bleef ongedeerd bij het ongeval, maar hij legde wel een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Zijn auto raakte onherstelbaar beschadigd en werd getakeld. De brandweer maakte de beschadigde deur van de apotheek dicht met enkele houten panelen.