Bart Verelst uit Meerdonk kweekt courgette van 100 centimeter

In Meerdonk is mogelijk de grootste zelfgekweekte courgette in onze streek. Bart Verelst kweekt heel veel speciale bloemen, planten, fruit en groenten; van planten die naar citroen smaken tot de allerheetste pepers. Maar de, letterlijk, grote verrassing zag de boer deze ochtend hangen: een wel heel lange courgette, die ook nog eens goed van smaak zou moeten zijn. Bart experimenteert al lang met groenten en fruit, en wil mensen inspireren om dat zelf ook te doen. Zelfs op kleine oppervlaktes.