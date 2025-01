Meerdonk: Auto strandt tegen gevel apotheek, bestuurder vlucht maar keert terug

In Meerdonk bij Sint-Gillis-Waas is gisterenavond een auto terechtgekomen tegen de gevel van een apotheek. De bestuurder vluchtte eerst weg, maar keerde later toch terug met drie vrienden. Het afnemen van de alcoholtest door de politieploeg die ter plaatse kwam, verliep bijzonder moeizaam. De man bleef ongedeerd bij het ongeval. De auto raakte onherstelbaar beschadigd en de apotheek liep lichte schade op. De brandweer maakte de beschadigde deur voorlopig dicht met enkele houten panelen. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.