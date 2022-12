'Qatar aan de Schelde', een docu over de uitgebuite arbeiders op Borealiswerf in Kallo

Om af te sluiten heb ik nog een documentaire voor u: 'Qatar aan de Schelde'. Die gaat niet over het WK voetbal, maar wel over de Bengaalse en Turkse arbeiders die afgelopen zomer het slachtoffer werden van economische uitbuiting op de werf van chemiebedrijf Borealis in Kallo. Het productiehuis 'Docwerkers' heeft daar nu een documentaire over gemaakt die afgelopen week in première ging. De film laat zien hoe de arbeiders opkomen voor hun rechten als slachtoffers van mensenhandel.