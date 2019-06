Publiekslieveling Marko Miric verlaat Lokeren

Marko Miric verlaat Sporting Lokeren en trekt naar het Bosnische FK Borac Banja Luka. Miric voetbalde vier seizoen op Daknam, en was er één van de publieks-lievelingen. Hij scoorde in totaal 20 doelpunten. Afgelopen seizoen was hij nog topschutter bij de club, al was dat maar met vier doelpunten. Op zijn Instagram-pagina schrijft hij het volgende: "Het was geen gemakkelijke keuze, maar ik kan trots zijn op alles wat ik heb gedaan voor Lokeren. Ik heb heel veel mooie momenten gehad, maar nu is het tijd om te gaan. Bedankt aan iedereen die mij deze periode gesteund heeft."