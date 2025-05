Nog in het Waasland - en daarmee zitten we bij de sport - is de Tintrio-Omloop van het Waasland gereden. Het is intussen al de 59ste editie van de omloop, die gereden wordt tussen Lokeren en Stekene. Net zoals vorig jaar trekken de renners hun eindsprint op een lang recht stuk op de Gewestweg in Kemzeke. En het is de Australiër Jensen Plowright die als eerste over de streep komt.