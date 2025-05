Door extreme droogte moet Renaat zijn aardappelen nu al beregenen: "Als er binnen tien dagen niks valt, dan heb ik maar een halve opbrengst"

Boeren moeten nu al maatregelen nemen om hun gewassen te beschermen tegen de droogte. We hebben er dan ook een extreem droge periode opzitten, volgens metingen de droogste in decennia. In en rond Moerbeke viel er amper 13 millimeter neerslag in 2 maanden tijd. Dat is maar een tiende van de normale hoeveelheid. Er zitten niet echt grote hoeveelheden regen aan te komen de komende dagen en de zon schijnt al hard. Boer Renaat is daarom al weken zijn gewassen aan het beregenen.