In Lokeren is een caravan aan een park gisterenavond in vlammen opgegaan. De brand ontstond rond 18 uur op de parking aan het bospark. De caravan staat er al een tijdje en is eigendom van een man zonder vaste verblijfplaats. Hij was zelf aanwezig in zijn caravan, op het moment dat het vuur losbrak, maar bleef ongedeerd. Van zijn caravan en dus z'n enige bezit, blijft wel niets meer over.