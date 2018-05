Provinciale steun voor aanleg fietspaden langs Grote Baan in Herdersem

Wie vandaag de bus wilde nemen, heeft wellicht lang en misschien zelfs vruchteloos moeten wachten. Door een vakbondsactie bij De Lijn is een groot deel van de bussen niet uitgereden. In het Waasland en rond Gent reed maar de helft van alle bussen. In de Denderstreek 65 procent en in de Vlaamse Ardennen negentig procent. De hinder was het grootst op de stadsnetten van Aalst en Sint-Niklaas. In Aalst is maar twintig procent van de chauffeurs uitgereden. In Sint-Niklaas dertig procent. ACOD en ACLVB staken tegen de hervormings-plannen van de directie. Het ACV staakt niet mee. De actie duurt nog tot en met zondagavond.