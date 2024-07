In Herdersem willen ze kaatsen opnieuw op de kaart zetten: "Jammer genoeg niet veel jeugd"

Voor de sport gaan we naar Herdersem, want daar vond de voorbije dagen het Vlaams kampioenschap Kaatsen plaats. Kaatsen, dat is een echte volksport, waarbij een kleine bal met de handpalm wordt geslagen. Het is wel een sport die op termijn dreigt te verdwijnen. Want de jeugd aanspreken, dat gaat niet zo makkelijk. Toch hoopt de organisatie, dat het de sport opnieuw op de kaart kan zetten. Aan de sfeer zal het alvast niet liggen.