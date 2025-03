Herdersem: Bestuurder zwaargewond na crash tegen paal en gevel van woning

In Herdersem is gisteravond een bestuurder gecrasht tegen een verlichtingspaal en de gevel van een woning. De man was vermoedelijk onder invloed. Het ongeval gebeurde rond 21 uur 's avonds in de Aalsterse deelgemeente. Een bestuurder reed met zijn Porsche Cayenne plots rechtdoor aan een bocht. Hij ramde een verlichtingspaal, een omheining en ook de gevel van een woning. Daarna kwam het voertuig dwars in een weide te staan. De chauffeur moest door de brandweer uit zijn voertuig geholpen worden en werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Vermoedelijk was de man onder invloed van alcohol op het moment van het ongeval. De schade aan de auto is aanzienlijk. Ook de gevel van de woning liep schade op bij het ongeval. Het kruispunt was door het ongeval een tijdlang afgesloten voor het verkeer.