Zorgcampus Denderrust in Herdersem wint de Hospitality Award van Gault&Millau

In Herdersem, bij Aalst, heeft zorgcampus Denderrust de Hospitality Award van de prestigieuze restaurantgids Gault&Miliau gewonnen. In de categorie grootkeukens haalde Denderrust de beste score voor klantvriendelijkheid. En dat is een belangrijke categorie. Want nergens anders worden er dag na dag zoveel maaltijden geserveerd als in bedrijven, ziekenhuizen, woonzorgcentra, en scholen. Het team van Denderrust staat dan ook dag en nacht paraat om hun bewoners de beste service te geven.