Priester-dichter Anton van Wilderode geëerd met tentoonstelling

Het ziet er de moeite uit. Voor de audiovisuele uitwerking van dit project ging Fernand Huts trouwens in zee met Koeken Troef!. Dat is het productiehuis van Bart De Pauw. Opmerkelijk, want sinds De Pauw in opspraak kwam voor grensoverschrijdend gedrag verbrak de VRT alle contracten met het productiehuis van De Pauw. Maar Huts zegt dat die reactie van de VRT 'not done' was. Hij vindt het niet kunnen dat een heel productiehuis op droog zaad wordt gezet omwille van een conflict tussen de openbare omroep en De Pauw.