Zwemmen kan opnieuw op domein De Ster in Sint-Niklaas

Goed nieuws voor wie dit weekend een plonsje zou willen wagen. Het is opnieuw veilig om te zwemmen in het water van provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas. De voorbije jaren kreeg De Ster meermaals af te rekenen met blauwalg. Er vaart op dit moment een bootje dat ervoor moet zorgen dat het water voor de hele zomer ook blauwalgvrij blijft. De zwemvijver wordt behandeld met een fosfaat-fixatief. Vorig zwemseizoen moest de zwemzone in De Ster 46 dagen dicht door blauwalg.