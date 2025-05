Sint-Nicolaasplein moet opnieuw bruisen komende zomer, drie nieuwe horecazaken openen de deuren

In Sint-Niklaas moet het Sint-Nicolaasplein deze zomer dé plek worden om een terrasje te doen en te genieten van de zon. Want drie nieuwe horecazaken gaan het plein nieuw leven inblazen. Het plein had nog maar één café meer en moet opnieuw dé ontmoetingsplek worden voor jong en oud. Sommige nieuwe concepten zijn tijdelijk, andere hebben de bedoeling om er te blijven. Het gaat bijvoorbeeld over een noodles-restaurant dat in het weekend wordt omgetoverd tot een danscafé en cocktailbar, maar er komt ook een café voor een wat ouder publiek. De cafés gaan in juni open en ze gaan ook samen dingen organiseren. Dat allemaal om het verlies door de werken aan de Grote Markt te compenseren.