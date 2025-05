Bloemsierkunstenaar Daniël Ost wordt morgen 70. De Sint-Niklazenaar kennen ze in de hele wereld, tot in China en Japan, en dat omwille van zijn prachtige kunstwerken. Maar ook in België behoort hij nog steeds tot de absolute top. Zo mocht hij de bloemen maken voor het huwelijk van Koning Filip. Ost mag eigenlijk met pensioen gaan, maar de passie is te groot, en hij denkt dus nog niet aan stoppen.