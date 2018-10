Discussie over subsidie voor nieuw vrijetijdscomplex Waasmunster

Dat de strijd in Waasmunster bijzonder hard wordt, was vandaag nog maar eens duidelijk. In het dossier van het nieuw te bouwen vrijetijdscomplex De Meermin loopt het gemeentebestuur een subsidie mis van 550.000 euro, en dat door de schuld van haar eigen, overhaaste werk. Dat zegt tenminste oppositiepartij Open Vld. Klopt niet helemaal, reageert CD&V burgemeester Michel Du Tré. Ten eerste hadden we in ons financieel plan helemaal geen rekening gehouden met die subsidie, ten tweede was dat het gevraagde bedrag maar zouden we nooit zoveel gekregen hebben en ten derde is Open Vld altijd al tegen de bouw van het nieuwe vrijetijdscomplex geweest, en hebben ze dat ook altijd gedwarsboomd. Feit is dat de werken nu officieel starten op 1 november, en dat De Meermin klaar zou moeten zijn in het voorjaar van 2020.