Polemiek rond buurtwegen in dossier N42 piekt in Herzele

Twee zware ongevallen in de Beverentunnel in Kallo, op de R2 is dat, hebben vanmiddag zware verkeershinder veroorzaakt. Twee bestuurders zijn gewond geraakt. In de richting van Nederland botste iets na 12 uur een personenwagen tegen zijn voorligger, die bruusk moest remmen. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en de bestuurder van het eerste voertuig raakte gewond. Een uur later gebeurde er dan opnieuw een ongeval, vooraan in de tunnel. Daar reden vier vrachtwagens op elkaar. Een Letse trucker heeft lichte verwondingen opgelopen. Drie van de vier vrachtwagens moesten worden getakeld, waardoor er een lange file ontstond in de richting van Nederland.