Peter Maes geeft training achter gesloten deuren, één fan vindt toch een gaatje

En het is nu helemaal officieel. De Ronde van Frankrijk volgend jaar rijdt over de Muur van Geraardsbergen. De organisatie heeft het parcours vandaag officieel voorgesteld. De Tourkaravaan zal in de eerste rit al door Geraardsbergen rijden. Die rit vindt plaats op 6 juli volgend jaar en start in Brussel. De renners rijden via de N8 in Ninove onze streek binnen, en op zo'n 45 kilometer van de streep rijden ze over de Muur van Geraardsbergen richting Charleroi. En daar keren ze weer richting Brussel, waar de dag nadien ook een ploegentijdrit plaatsvindt.