KSC Lokeren-Temse maakt zich sterk dat er morgen gevoetbald wordt op Daknam, en ziet voorlopig geen noodzaak om beroep aan te tekenen

Sporting Lokeren gaat de eindronde spelen. Dat heeft de club zopas bevestigd aan onze redactie. Maar de club bekijkt op dit moment nog altijd of het in beroep gaat gaan tegen de weigeren van de licentie van 1A. Wat dat nu zal teweeg brengen, dat is niet helemaal duidelijk, maar de club maakt zich sterk dat er morgen gevoetbald wordt op Daknam. En zo blijft er toch nog altijd veel onduidelijkheid, niet in het minst voor de supporters. Zij moeten nu alles in sneltempo geregeld krijgen.