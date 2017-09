Parket vordert in beroep zwaardere straf voor man die Axelle en haar moeder doodreed

In de rechtszaak van de zogenoemde 'chaletmoord' in Beveren, heeft het openbaar ministerie vandaag 20 jaar cel gevraagd voor de 32-jarige beklaagde. De man wordt verdacht van moord op zijn 33-jarige vriendin. De moord werd gepleegd in hun chalet in Haasdonk in de nacht van 1 op 2 november 2014. De man belde de hulpdiensten en vertelde dat hij zijn vriendin dood gevonden had in de woonkamer. De wetsgeneesheer stelde in zijn onderzoek vast dat de vrouw door een zware klap op het hoofd om het leven werd gebracht. Na lange verhoren ging de man uiteindelijk door de knieën en biechtte hij de moord op. Het parket vervolgt hem nu voor doodslag, dus doden zonder voorbedachtheid. Maar de advocate van de beklaagde vraagt een herkwalificatie, naar slagen en verwondingen zonder de bedoeling om te doden, maar met de dood tot gevolg.