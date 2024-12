Mama verkeersslachtoffer Kayleigh Leemans trekt naar Cassatie: "Omdat er geen gerechtigheid is, kan ik nog steeds niet rouwen"

De mama van verkeersslachtoffer Kayleigh Leemans trekt naar Cassatie. Haar dochter van 14 stierf vijf jaar geleden bij een verkeersongeval. Maar de vermoedelijke chauffeur werd vrijgesproken, omdat er niet voldoende zekerheid was over wie de auto bestuurde. Volgens de mama en haar advocaat is het wel meer dan duidelijk. Bovendien is er een proces verbaal waarin één van de andere inzittenden verklaarde wie de chauffeur is. Die pv dook plots op tijdens het proces in beroep. De mama hoopt dat er toch nog gerechtigheid komt. In een exclusief interview vertelt ze ons hoe lastig de kerstperiode voor haar is, en dat ze de strijd niet wil opgeven. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws.