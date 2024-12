In Nieuwerkerken bij Aalst is vannacht rond half drie een huis helemaal uitgebrand. Een man van in de negentig, de enige bewoner, werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Hij is ondertussen overleden aan zijn verwondingen. De oorzaak is voorlopig nog onduidelijk. Een branddeskundige zal deze namiddag langskomen om de oorzaak van de brand vast te stellen. Later meer in het TV Oost Nieuws van 18u30.