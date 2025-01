Aalstenaar acht WZC De Mouterij verantwoordelijk voor de dood van zijn moeder: "Dat is geen woonzorgcentrum, maar een verdienmodel"

Een man uit Nieuwerkerken bij Aalst is naar de rechter getrokken om het woonzorgcentrum waar zijn moeder verbleef aan te klagen. Volgens de man is zijn moeder gestorven door de gebrekkige zorg die ze kreeg in De Mouterij in Aalst. De moeder van de man stierf aan de gevolgen van een voetinfectie waar veel te laat op gereageerd is. De klachten dateren uit een periode dat De Mouterij onder verhoogd toezicht stond van het departement Zorg. Het rusthuis werd daarna zelfs eventjes geschorst. Die schorsing is intussen weer opgeheven, maar voor de nabestaanden van Josephine is het te laat.