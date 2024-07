Parket onderzoekt vijfde geval van brandstichting in Berlare, mogelijke pyromaan nog niet gevat

Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt nu ook een vijfde geval van brandstichting in Berlare. In de nacht van maandag op dinsdag is in de Broekstraat een grasmaaier in brand gestoken. Eerder werden er ook al drie auto's en een huis in brand gezet. Hoogstwaarschijnlijk allemaal het werk van een pyromaan. De buurt is heel ongerust, de politie patrouilleert daarom vaker in de straat. Het parket onderzoekt de zaak en de link tussen de verschillende brandstichtingen, maar de dader is nog niet gevat.