Organisator Radar Events trekt stekker uit Wieze Oktoberfeesten: "Te weinig tickets verkocht"

Het is van 1998 geleden, maar zaterdag was het opnieuw zover. Zo'n 300 Romeinen veroveren om de 25 jaar Velzeke tijdens de Caesarfeesten. De deelgemeente van Zottegem lag in de eerste eeuw na Christus aan het kruispunt van de twee belangrijkste Romeinse heirbanen. Daardoor was het een belangrijke handelskern en zijn er ook heel wat waardevolle archeologische vondsten gedaan. Die zijn nu te bekijken in het Archeocentrum. Dit jaar slaan er uitzonderlijk ook zo'n 300 re-enactors een Romeins tentenkamp op. Zij spelen de historische gebeurtenissen zo getrouw mogelijk na. Zo is archeoloog Jef Pinceel in het kamp de Romeinse officier Marcus Mummius Falco. Ook burgemeester Evelien De Both (N-VA) is bijzonder trots op het unieke gebeuren. Zaterdag kwamen er al naar schatting zowat 10.000 mensen naar kijken. Ook zondag start met een intrede van het Romeins legioen via de Molenlos en de Paddestraat naar de Doolbosweg. Daarna zijn er nog demonstraties van gladiatoren en cavalerie, en is er het Gallo-Romeins kamp met ambachtslieden, internationale glasblazers, kinderanimatie en rondleidingen in het Archeocentrum.