Opnieuw straatgevecht in Ninove, 15-tal jongeren stevig op de vuist

Op sociale media circuleert er opnieuw een filmpje van een straatgevecht in Ninove. Het gevecht zou deze middag om klokslag 14 uur plaatsgevonden hebben aan het station. Een vijftiental jongeren, zowel meisjes, als jongens, gaan er vol op de vuist met elkaar. De omstandigheden van het straatgevecht zijn op dit moment nog zeer onduidelijk. Er is nog geen officiële informatie van politie of burgemeester. Burgemeester Tania De Jonge bevestigt wel dat er een incident was aan het station, maar ze heeft nog geen beelden gezien. De politie kwam ter plaatse, maar bij aankomst waren de jongeren al gaan lopen en keerde de rust weer. Afgelopen zondag kwam het in het stadspark al tot een confrontatie in Ninove. Toen werd er een 16-jarige jongen in elkaar geslagen door een groepje jongeren. Burgemeester Tania De Jonge gaf toen toe aan onze redactie dat haar stad de laatste tijd opnieuw met jeugdbendes te maken krijgt.