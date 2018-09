Opnieuw houten constructie in brand in natuurgebied Roomkouter in Steendorp

In de nacht van maandag op dinsdag is in Steendorp, deelgemeente van Temse een grote houten constructie in het natuurgebied Roomkouter volledig in vlammen opgegaan. Een bewoner van de Kapelstraat merkte om iets voor 1u een sterke brandgeur en rookontwikkeling op boven het natuurgebied. Toen de opgeroepen brandweer van Temse arriveerde, stond het houten gebouw naast het geboortebos van de Roomkouter reeds volledig in brand en het was bijgevolg reddeloos verloren. De brandweer kon de brandende resten enkel afblussen. Er bleef van de constructie niet meer over dan een hoop verkoold hout. De schade loopt in de duizenden euro's. Omdat er enkele weken geleden op een nacht amper 50 meter verderop ook al een houten speeltuig grotendeels in vlammen opging, is de kans erg groot dat het om opzettelijke brandstichting gaat. Toen was het vermoeden van brandstichting al groot. De politie deed nazicht in de buurt maar kon geen verdachten aantreffen.