14 jaar nadat Els haar huis instort, start zus crowdfunding: "Ik ben verbaasd, er zijn ergere dingen in de wereld"

'Een nieuwe thuis voor Els', zo heet de inzamelactie die is opgestart voor Els De Craecker. De vrouw woont momenteel in een camper in Wuustwezel nadat haar huis in Steendorp veertien jaar geleden is ingestort tijdens verbouwingswerken bij de buren. Van de ene dag op de andere was Els dakloos. Het verzekeringsdossier sleept nog altijd aan en een nieuw huis kopen is voorlopig financieel niet mogelijk. Maar de familie van Els is nu een crowdfunding gestart, zodat ze alsnog kan uitkijken naar een eigen woonst.