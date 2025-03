Drie brandstichtingen in minder dan 24 uur in Steendorp

De politiezone Scheldewaas onderzoekt drie verschillende brandstichtingen in de Gelaagstraat in Steendorp. In minder dan 24 uur werd er drie keer brand gesticht op amper 200 meter van elkaar. De eerste 2 feiten speelden zich gisteren af, kort na de middag. Onbekenden hadden tegen de gevel van een appartementsgebouw naast basisschool Sint-Henricus een doos met papier en karton in brand gestoken. Alerte bewoners konden het vuur doven nog voor de brandweer arriveerde. Ongeveer rond hetzelfde moment werd amper honderd meter verderop, op de hoek van de Oeverstraat, ook een stapel oud papier en karton in brand gestoken. Ook hier konden omwonenden het vuur zelf blussen. Vanmorgen iets voor zeven uur werd in dezelfde straat opnieuw brand gesticht, dit keer in een puincontainer met grof vuil. Die stond op de rijbaan, vlak tegen enkele woningen. Gelukkig kreeg de opgeroepen brandweer het vuur snel onder controle waardoor schade aan de woningen vermeden werd. Wie er achter de brandstichtingen zit is voorlopig nog niet duidelijk, het onderzoek loopt.