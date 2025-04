Verlaten boerderij helemaal verwoest door brand, vuur is wellicht aangestoken

In Steendorp bij Temse is een leegstaande boerdeij verwoest door een brand. Volgens de lokale politie zijn er sterke aanwijzingen dat er brand is gesticht. De boerderij in de Blauwhofstraat was verlaten. Het gebouw stond ook leeg en was in slechte staat. De hulpdiensten kwamen in de nacht van zaterdag op zondag rond 3 uur ter plaatse. Het brandde toen al zeer hevig. Door de brand is een deel van het gebouw ingestort. Een branddeskundige van het parket moet nu onderzoeken of de brand ook echt is aangestoken.