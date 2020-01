Open Vld kiest beter voor de oppositie zegt Karel De Gucht

Een wissel van de macht in Sint-Gillis-Waas. Want daar heeft schepen Tom Ruts zijn ontslag ingediend. De Groen-politicus stapt op om persoonlijke redenen. Ruts, hier op archiefbeeld, was als schepen bevoegd voor Mobiliteit, Dierenwelzijn en Groenbeheer. Hij verdwijnt niet helemaal van het politieke toneel in Sint-Gillis-Waas. Ruts blijft aan de slag als gemeenteraadslid. Partijgenoot Erik Rombaut neemt zijn bevoegdheden over. Hij heeft gisteravond de eed afgelegd als nieuwe schepen.