Bij Lokeren-Temse was het vandaag dan weer groot feest. Willy Peeters is vandaag 90 jaar geworden. Peeters is één van de meest kleurrijke figuren van de club en was bijna een halve eeuw ploegafgevaardigde op Daknam. Hij maakte zowat alles mee. Van eerste provinciale tot eerste nationale met ook twee keer bekerwinst en Europees voetbal. Maar ook helaas het faillissement van Sporting Lokeren. Willy is nog steeds verbonden aan de club en wil dat nog een tijdje zo houden.