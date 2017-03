Nieuws Ook vuurwerkslachtoffer Ophasselt en slachtoffer van brand in rusthuis Voorde zijn gestorven

En nog meer slecht nieuws, want twee andere slachtoffers, van zware incidenten van twee weekends geleden, zijn uiteindelijk aan hun verwondingen bezweken. De bejaarde vrouw van 83 die zwaar verbrand raakte bij een brand in een rusthuis in Voorde bij Ninove is gestorven. En ook de man wiens garage werd opgeblazen door een ontploffing van vuurwerk in Ophasselt bij Geraardsbergen is overleden. Door de ontploffing raakte de man zwaar verbrand. In de garage lag een grote hoeveelheid springstof. Het slachtoffer had daarvoor geen vergunning.