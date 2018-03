Nieuws Ook slachthuis Adriaens in Velzeke getroffen door vleescrisis

De Warenhuis-ketens Delhaize en Colruyt willen niet meer samenwerken met vleesbedrijf Veviba. Gisteren raakte bekend dat het slachthuis in Bastenaken de regels over voedselveiligheid had overtreden. Daarop is beslist om de samenwerking stop te zetten met alle filialen van de Veviba Groep. Daar hoort ook slachthuis Adriaens in Velzeke, bij Zottegem bij. Deze slachtvloer kwam op zich niet in opspraak, maar het vertrouwen, zo zeggen de warenhuizen, is geschonden in alle ondernemingen van de Veviba Groep. Delhaize en Colruyt maken nu afspraken met andere leveranciers om het aanbod van vlees-producten op peil te houden in hun winkels. Bij Adriaens zelf konden we geen voorlopig geen reactie krijgen.