Ook Geraardsbergse boeren nemen stelling in tegen komst legerkazerne

Wie regelmatig in de Waaslandhaven passeert heeft ze misschien al opgemerkt. De opvallende cartoons van Natuurpunt Waasland. Met de banners ''We want grass, not trash'' en ''No more piss bottles'' hoopt de natuurvereniging in samenwerking met Port of Antwerp en de Maatschappij Linkerscheldeoever zwerfvuil een halt toe te roepen. Ondanks de vele vuilnisbakken en toiletcabines, zijn er nog altijd vrachtwagenchauffeurs die hun afval achterlaten of hun met urine gevulde flessen weggooien in de berm. De cartoons staan opgesteld op de plekken waar de problematiek het grootst is, zoals aan de Verrebroekse Plassen en de Steenlandpolder.