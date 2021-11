Onthaalmoeder veroordeeld voor kindje dat verdronk in haar tuin: "Ze had het beste met haar kinderen voor, maar een straf is gepast"

Een onthaalmoeder uit Sint-Pauwels is door de rechter in Dendermonde veroordeeld voor haar aandeel in de dood van één van de kindjes waarop ze pastte. Vijf jaar geleden verdronk een meisje van twee in een zwembad in de tuin. De onthaalmoeder kreeg van de rechter een celstraf van zes maanden en een geldboete, beiden met uitstel. De onthaalmoeder zelf was vanochtend niet aanwezig bij het vonnis. In de zomer van 2016 kon het peutertje onopgemerkt uit het huis van de onthaalmoeder glippen. Ze klauterde in het zwembad en verdronk. De ouders van het overleden kindje bleven achter met veel vragen en trokken naar de rechtbank. Het openbaar ministerie had de vrijspraak gevraagd voor de onthaalmoeder. Volgens de procureur ging het om “een tragisch ongeval”. Maar de rechter is dus van oordeel dat de onthaalmoeder onvoorzichtig is geweest.