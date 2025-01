Sint Pauwels: Chalet gaat in vlammen op

In Sint-Pauwels, een deelgemeente van Sint-Gillis-Waas, is een chalet helemaal uitgebrand. Op het ogenblik van de brand was niemand aanwezig. Een brandweerman raakte bij het begin van de interventie wel gewond aan de voet. Een buur merkte gisteravond rond half acht op hoe de vlammen uit de nok van het dak van de chalet sloegen. Hij waarschuwde de hulpdiensten, die meteen ter plaatse snelden. De brand ontstond vermoedelijk aan het haardvuur, maar verspreidde zich van daaruit erg snel over de rest van de chalet. De brandweer moest het volledige dak ontmantelen om het vuur te kunnen blussen. De brand was na ruim een uur onder controle, maar de brandweer moest nog een hele tijd nablussen. De chalet is volledig onbewoonbaar. Op het ogenblik van de brand waren de bewoners niet aanwezig. Er vielen geen gewonden, al bezeerde een brandweerman zich bij het begin van de interventie aan de voet. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.