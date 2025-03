Dronken man bedreigt spelende kinderen met nepwapen in Bagoniewijk

In de Bagoniewijk in Sint-Pauwels, een deelgemeente van Sint-Gillis-Waas, is dit weekend een groep spelende kinderen bedreigd door een man met een nepwapen. Het bleek om een Airsoft-pistool te gaan. De man was onder invloed en beschuldigde de kinderen ervan dat ze op zijn eigendom liepen, wat niet het geval was. De politie kwam meteen ter plaatse en arresteerde de man. Bij een huiszoeking werden nog 14 andere neppistolen gevonden. Die zijn in beslag genomen. De nepwapens zijn moeilijk te onderscheiden van echte wapens.