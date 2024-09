Twee gewonden nadat auto vuur vat bij kop-staartaanrijding in Sint-Pauwels

In Sint-Pauwels, een deelgemeente van Sint-Gillis-Waas, zijn er twee mensen gewond geraakt bij een verkeersongeval. Rond de middag kwam het in de Zandstraat tot een kop-staartaanrijding, tussen twee auto's die richting Kemzeke reden. Onmiddellijk na die aanrijding vatte het motorgedeelte van een van de beide wagens ook vuur. Omstaanders konden het brandje wel al blussen nog voor de brandweer ter plaatse was. Twee betrokkenen moesten met verwondingen naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het ongeval zorgde in beide richtingen voor grote verkeershinder.