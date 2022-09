Oktoberhallen in Wieze drie dagen lang in het teken van internationaal darts toernooi

Er is goed nieuws voor de Dendermondse hockeyclub. Want zij hebben van de rechtbank groen licht gekregen om hun nieuwe veld af te werken. D-MON Hockey, zo heet de Dendermondse club, startte begin dit jaar met de aanleg van een eigen terrein. Dat komt er op dit voetbalveld aan de Oude Kerkhofstraat. Maar deze zomer werden de werken eenzijdig stilgelegd na een klacht. Daarop trok de club dus naar de rechtbank, om deze beslissing aan te vechten. En met succes, zo blijkt. De rechter in Dendermonde is hen over de hele lijn gevolgd en oordeelde dat de werken onterecht werden stilgelegd. De club gaat nu opnieuw aan de slag met de afwerking van het veld, zodat het terrein zo snel mogelijk in gebruik kan worden genomen.