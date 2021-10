Oktoberfeesten laven 3.500 dorstigen: "Als deze biertafels konden praten ..."

En we sluiten af met een Wetteraar die het Nederlandse Den Bosch opfleurt. Want Gunther Baeyens, beter bekend als Cazn, is sinds dinsdag bezig met afvalcontainers in de stad om te vormen tot kunstwerken. In totaal pakt hij er zes aan. Cazn werkt mee aan het project 'Kings of Colors', en is één van de vele kunstenaars die momenteel in Den Bosch zit. De Wetteraar is zeker niet aan zijn proefstuk toe. Want in onze streek schildert hij al jaren op muren, wagens, spandoeken. Eén van z'n laatste werken was een kleurrijke muur aan woonzorgcentrum Markizaat in Lede. Maar nu breekt de Wetteraar dus ook door bij onze noorderburen.