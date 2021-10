Nog geen nieuws voor fans van André Hazes die kaartje kochten voor concert in de Oktoberhallen

Fans van André Hazes die een kaartje gekocht hebben voor een concert in de Oktoberhallen in Wieze moeten nog even wachten op meer nieuws rond hun tickets. Zoals u wellicht al weet, heeft Hazes al zijn concerten in Vlaanderen afgezegd. Hazes zou normaal gezien op 30 oktober optreden in de Oktoberhallen. Maar de Nederlandse zanger kampt met een burn-out. En daardoor zit optreden er in oktober en november niet meer in, want Hazes moet in behandeling. Het is nog onduidelijk wat er met alle verkochte tickets zal gebeuren. De Oktoberhallen in Wieze zijn momenteel nog in onderhandeling met het management van Hazes om tot een oplossing te komen.