Gewichthefster Nina Sterckx vertrekt morgen naar Tokio. De 18-jarige atlete neemt voor de allereerste keer deel aan de Olympische Spelen. Sterckx wil in Tokio vooral ervaring opdoen, om dan binnen drie jaar te schitteren op de Olympische Spelen in Parijs. Een uitgebreid interview ziet u vanavond in het TV Oost Nieuws.