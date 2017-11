Politiek Nieuwe politieke partij in Haaltert

In Haaltert is een nieuwe politieke partij in de maak. Via een berichtje op Facebook laten de oprichters weten dat ze al vele vergaderingen achter de rug hebben, en er nu aan beginnen. De initiatiefnemers willen voorlopig anoniem blijven, lieten ze onze redactie weten. Ten laatste over twee weken willen ze officieel met het nieuws naar buiten komen. Dan zal ook de naam van de partij gelanceerd worden en zal gestart worden met de opmaak van een lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.